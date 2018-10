В Европе за год убили троих журналистов. Все они писали о громких коррупционных скандалах, в которых были замешаны власти

6 октября в городе Русе на севере Болгарии обнаружили тело убитой 30-летней болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Перед убийством Маринову изнасиловали. СМИ предполагают, что убийство может быть связано с ее журналистскими расследованиями, но власти утверждают, что доказательств этого не обнаружено. Виктория Маринова стала уже третьим журналистом-расследователем, убитым в ЕС всего за год.

НВ напоминает главные факты о работе погибших журналистов и их смерти.

Виктория Маринова работала на популярном болгарском телеканале TVN и входила в состав членов его правления. Она также была известной телеведущей и журналистом-расследователем.

Виктория Маринова была известной телеведущей и вела ток-шоу Детектор на болгарском телеканале TVN / Фото: Виктория Маринова via Facebook

Маринова вела ток-шоу Детектор. Недавно программа была обновлена, а темой ее выпуска незадолго до убийства Мариновой стало расследование мошеннических схем хищения средств ЕС, которые выделялись на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии и Румынии. В расследовании утверждалось, что к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства Болгарии, а в материалах дела якобы фигурировало имя главы болгарской "дочки" Лукойла Валентина Златева.

Первый эпизод обновленного шоу Детектор с участием Мариновой вышел в эфир 30 сентября. В нем об итогах своих параллельных расследований на ту же тему рассказали болгарский расследователь Димитар Стоянов (сайт Bivol.bg) и румынский журналист Аттила Биро (Romanian Rise Project). Оба они ранее были ненадолго задержаны полицией, когда пытались остановить уничтожение документов, связанных с этой мошеннической схемой.

После обнаружения тела Мариновой на телеканале TVN заявили, что потрясены ее убийством – и что не располагают данными о возможных угрозах ей. В то же время, сотрудники Мариновой говорили СМИ, что теперь опасаются за свою безопасность.

Мнения о том, что убийство Мариновой связано с ее профессиональной деятельностью придерживаются многие болгарские и международные СМИ.

"Смерть Виктории, учитывая особую жестокость ее убийства, - это казнь. Она должна была послужить примером, чем-то вроде предупреждения", - уверен Арсен Йорданов, собственник болгарского портала Bivol.bg, принимавшего участие в расследовании. Он говорил СМИ, что его сайт получал достоверную информацию: его журналистам грозила опасность из-за расследования и участия в телешоу Мариновой.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов (является однофамильцем погибшей), заявил, что полиции пока не удалось обнаружить доказательств того, что убийство Мариновой связано с ее работой – как нет и фактов о поступавший ей угрозах. "Речь идет об изнасиловании и убийстве" - заявил он.

По данным болгарских правоохранителей, смерть Мариновой была вызвана неоднократными ударами по голове и удушением. "Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и некоторые предметы одежды исчезли", - сообщил прокурор из Русе Георги Георгиев.

Тела Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой нашли вечером 25 февраля 2018 года в их доме в селе Велка Мака возле города Трнава, в 65 км от Братиславы, после того, как родственники сообщили, что они не выходят на связь. Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала Яну Кучаку в грудь, его девушке - в голову. Убийство Кучака стало первым убийством журналиста за 25-летнюю историю Словакии.

По данным расследования, заказали убийство Яна Кучака, а его девушка стала случайной жертвой / Фото: @fluturakusari

Глава полиции Словакии Тибор Гашпар сразу же предположил, что убийство, "вероятнее всего, связано с расследованиями", которые вел журналист. СМИ называли несколько расследований, которые могли стать причиной убийства. В частности, он в последние недели перед гибелью регулярно писал о противоречивом предпринимателе Мариане Кочнере и даже подал против него жалобу из-за предполагаемых угроз. А его коллега Том Николсон рассказал, что Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета. По словам Николсона, Кучак писал ему о своих подозрениях, что Ндрангета работает на востоке Словакии и незаконно привлекает деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, но ничего не выращивает. Николсон считает, что члены клана итальянской мафии могли иметь контакты с местными политиками.

Убийство Яна Кучака и его девушки заметно повлияло на политическую ситуацию в Словакии. Сначала из-за скандала вокруг убийства и их возможных связей с мафией на время расследования отказались от выполнения своих функций в правительстве помощница премьера Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан. По данным СМИ, эти чиновники имели связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии. 28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства Кучака. Убийство также спровоцировало масштабные протесты против правительства.

Протесты после убийства Яна Кучака и его девушки

