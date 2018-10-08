В Европе за год убили троих журналистов. Все они писали о громких коррупционных скандалах, в которых были замешаны власти

Ян Кучак стал первым убитым журналистом в истории Словакии, вместе с ним погибла его девушка

6 октября в городе Русе на севере Болгарии обнаружили тело убитой 30-летней болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Перед убийством Маринову изнасиловали. СМИ предполагают, что убийство может быть связано с ее журналистскими расследованиями, но власти утверждают, что доказательств этого не обнаружено. Виктория Маринова стала уже третьим журналистом-расследователем, убитым в ЕС всего за год.

НВ напоминает главные факты о работе погибших журналистов и их смерти.

Виктория Маринова

Виктория Маринова работала на популярном болгарском телеканале TVN и входила в состав членов его правления. Она также была известной телеведущей и журналистом-расследователем.

Виктория Маринова была известной телеведущей и вела ток-шоу Детектор на болгарском телеканале TVN / Фото: Виктория Маринова via Facebook

Маринова вела ток-шоу Детектор. Недавно программа была обновлена, а темой ее выпуска незадолго до убийства Мариновой стало расследование мошеннических схем хищения средств ЕС, которые выделялись на строительство объектов инфраструктуры в Болгарии и Румынии. В расследовании утверждалось, что к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства Болгарии, а в материалах дела якобы фигурировало имя главы болгарской "дочки" Лукойла Валентина Златева.

Первый эпизод обновленного шоу Детектор с участием Мариновой вышел в эфир 30 сентября. В нем об итогах своих параллельных расследований на ту же тему рассказали болгарский расследователь Димитар Стоянов (сайт Bivol.bg) и румынский журналист Аттила Биро (Romanian Rise Project). Оба они ранее были ненадолго задержаны полицией, когда пытались остановить уничтожение документов, связанных с этой мошеннической схемой.

После обнаружения тела Мариновой на телеканале TVN заявили, что потрясены ее убийством – и что не располагают данными о возможных угрозах ей. В то же время, сотрудники Мариновой говорили СМИ, что теперь опасаются за свою безопасность.

Мнения о том, что убийство Мариновой связано с ее профессиональной деятельностью придерживаются многие болгарские и международные СМИ.

Смерть Виктории, учитывая особую жестокость ее убийства, - это казнь. Она должна была послужить примером, чем-то вроде предупреждения

"Смерть Виктории, учитывая особую жестокость ее убийства, - это казнь. Она должна была послужить примером, чем-то вроде предупреждения", - уверен Арсен Йорданов, собственник болгарского портала Bivol.bg, принимавшего участие в расследовании. Он говорил СМИ, что его сайт получал достоверную информацию: его журналистам грозила опасность из-за расследования и участия в телешоу Мариновой.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов (является однофамильцем погибшей), заявил, что полиции пока не удалось обнаружить доказательств того, что убийство Мариновой связано с ее работой – как нет и фактов о поступавший ей угрозах. "Речь идет об изнасиловании и убийстве" - заявил он.

По данным болгарских правоохранителей, смерть Мариновой была вызвана неоднократными ударами по голове и удушением. "Ее мобильный телефон, ключи от машины, очки и некоторые предметы одежды исчезли", - сообщил прокурор из Русе Георги Георгиев.

Ян Кучак и его девушка

Тела Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой нашли вечером 25 февраля 2018 года в их доме в селе Велка Мака возле города Трнава, в 65 км от Братиславы, после того, как родственники сообщили, что они не выходят на связь. Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала Яну Кучаку в грудь, его девушке - в голову. Убийство Кучака стало первым убийством журналиста за 25-летнюю историю Словакии.

По данным расследования, заказали убийство Яна Кучака, а его девушка стала случайной жертвой / Фото: @fluturakusari

Глава полиции Словакии Тибор Гашпар сразу же предположил, что убийство, "вероятнее всего, связано с расследованиями", которые вел журналист. СМИ называли несколько расследований, которые могли стать причиной убийства. В частности, он в последние недели перед гибелью регулярно писал о противоречивом предпринимателе Мариане Кочнере и даже подал против него жалобу из-за предполагаемых угроз. А его коллега Том Николсон рассказал, что Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета. По словам Николсона, Кучак писал ему о своих подозрениях, что Ндрангета работает на востоке Словакии и незаконно привлекает деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, но ничего не выращивает. Николсон считает, что члены клана итальянской мафии могли иметь контакты с местными политиками.

Убийство Яна Кучака и его девушки заметно повлияло на политическую ситуацию в Словакии. Сначала из-за скандала вокруг убийства и их возможных связей с мафией на время расследования отказались от выполнения своих функций в правительстве помощница премьера Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан. По данным СМИ, эти чиновники имели связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии. 28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства Кучака. Убийство также спровоцировало масштабные протесты против правительства.

Протесты после убийства Яна Кучака и его девушки

People gather in Bratislava to demonstrate against the murder of Jan Kuciak, a journalist who was probing alleged high-level political corruption linked to the Italian mafia. pic.twitter.com/uqw4EN8Bt8 — AFP news agency (@AFP) 3 марта 2018 г.

Затем депутаты решили провести голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберт Фицо. Фицо условиями своей отставки назвал отказ от досрочных выборов и согласие на работу коалиции в ее нынешнем составе. 15 марта, Президент Андрей Киска принял отставку Фицо и назначил на его пост Петера Пеллегрини, который раньше занимал пост вице-премьера в правительстве Фицо и тоже принадлежит к правящей партии SMER. Под руководством Пеллегрини было сформировано новое правительство. А 16 апреля министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер подал в отставку из-за длившихся в течение трех недель акций протеста с требованием полного расследования убийства Кучака.

О первом сдвиге в расследовании убийства сообщили 17 сентября 2018 года. Прокурор обнародовал фоторобот предполагаемого свидетеля и добавил, что следствие сократило количество возможных мотивов убийства с 30 до двух. Уже 28 сентября по подозрению в причастности к убийству полиция задержала восемь человек, троим из которых предъявили обвинения. 30 сентября суд арестовал их до конца расследования. 1 октября стало известно о четвертой подозреваемой - 44-летней женщине.

В этот же день стало известно, что, по данным обвинения, 44-летняя Алена Ж. предложила за убийство Кучака 50 тысяч евро и простила долг в размере 20 тысяч евро. Согласно сообщению, 44-летняя Алена Ж. считается заказчиком убийства, Томаш С. - непосредственным киллером, Мирослав М. - водителем, а Золтан А. - посредником.

Полицейские конвоируют Алену Ж., которую обвиняют в том, что она заказала убийство Яна Кучака / Фото: cas.sk

"Заказным было убийство Яна Кучака, а его невеста Мартина Кушнирова была невинной жертвой, которая оказалась не в то время и не в том месте", - сообщил прокурор.

По данным местных СМИ, Алена Ж. работала переводчиком у Мариана Кочнера, чей бизнес и связи с итальянской мафией были предметом расследования Кучака. Кочнер якобы является крестным отцом дочери подозреваемой. В прокуратуре отказались комментировать информацию о возможной причастности Кочнера к убийству журналиста.

Дафна Каруана Галиция

16 октября 2017 года на Мальте взорвали автомобиль с журналисткой Дафной Каруаной Галицией, которая погибла на месте взрыва. Она была соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Мемориал в честь Дафны Каруаны Галиции / Фото: EPA

Дафна Каруана Галиция была одной из самых известных журналисток на Мальте. Она проводила собственные антикоррупционные расследования и вела блог о них, который, по данным Politico, в хороший день собирал 400 тысяч просмотров, тогда как все население Мальты составляет 420 тысяч человек.

Старший сын Дафны Каруаны Галиции Мэттью рассказал The Guardian, что угрозы были почти ежедневной реальностью в жизни их семьи.

Угрозы были почти ежедневной реальностью в жизни их семьи.

"Мы выросли вместе с ними. Телефонные звонки, письма, записки, прикрепленные к двери. Затем, когда появились мобильные телефоны, текстовые сообщения. А позже, конечно, электронные письма, комментарии к ее блогу. Не говоря уже о судебных исках. Так много судебных исков", - описал он ситуацию (Радио Свобода сообщало, что Галиция получила 36 исков о клевете в течение девяти месяцев, предшествующих ее смерти).

Последний громкий коррупционный скандал на Мальте разгорелся после того, как Дафна Каруана Галиция обнаружила, что жена мальтийского премьера Джозефа Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Сам премьер и его жена отрицали все обвинения. Однако из-за скандала состоялись досрочные выборы, на которых Муската переизбрали премьером.

В скандале фигурировал Pilatus Bank. По данным Дафны Каруаны Галиции, в сейфе на кухне этого банка хранились трастовые декларации, которые подтверждали, что часть офшорной компании Egrant Inc. принадлежит жене премьера Мишель Мускат. Сейф установили на кухне, так как по закону на кухне банка нельзя было установить камеры видеонаблюдения. Это позволяло положить в сейф что угодно так, чтобы это не было зафиксировано на видео.

4 декабря на Мальте задержали десятерых подозреваемых в убийстве Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Он рассказал, что большинство из них имеют судимость.

Семерых подозреваемых вскоре отпустили под залог, а троих оставили под арестом. Это были братья 52-летний Альфред и 54-летний Джордж Деджорджо и 55-летний Винсент Мускат (однофамилец премьера - ред.).

Издание Malta Today писало, что бомбу в машине под водительским сиденьем установил предположительно Альфред Деджорджо. Это было сделано рано утром 16 октября, когда машина была припаркована рядом с домом Дафны Каруаны Галиции.

Затем он, вероятно, остался неподалеку, чтобы сообщить своему брату, когда журналистка сядет в машину. Около 3 часов дня он позвонил Джорджу Деджорджо, который был в это время в море на своей яхте. Джордж Деджорджо с помощью смс с другого телефона активировал взрывное устройство. Роль Винсента Муската в совершении убийства точно не известна.

Взрыв произошел, когда автомобиль журналистки не успел отъехать далеко от дома. Услышав взрыв, к автомобилю прибежал ее сын, но уже ничего не мог поделать.

В марте 2018 года стало известно, что бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank 35-летняя россиянка Мария Ефимова заявила полиции Афин, что боится за свою жизнь. После этого она была задержана и помещена под стражу, так как Мальта и Кипр выдали ордер на ее арест. Мальтийский Pilatus Bank, где она проработала три месяца, подал на нее заявление в полицию за организацию хищения, в ответ россиянка подала встречный иск, утверждая, что в банке ей не выплатили положенную зарплату. Также в хищении женщину обвинила кипрская компания Fragrance Distribution из Лимассола, где она работала до этого.

Полиция полагает, что Ефимова передавала Дафне Каруане Галиции информацию, связанную с отмыванием денег.

НВ