«Абсолютно опасная страна». В ЕС предостерегли бизнесменов не инвестировать в РФ 19 июля, 17:19 Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано считает, что инвестирование в экономику РФ является чрезвычайным риском и грозит потерей активов для владельцев (Фото:twitter.com/ExtSpoxEU)

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано считает, что после указа российского диктатора Владимира Путина о краже долей компаний Carlsberg и концерна Danone РФ перестает быть нормальной страной для doing bussiness.

Об этом он рассказал в комментарии для Euobserver.

«Указ президента России также является очень четким сигналом любым внешним торговым, деловым партнерам или инвесторам — если таковые остались — о состоянии верховенства права, экономических и финансовых гарантий и безопасности их активов в России, что делает ее абсолютно опасной и непредсказуемой также в экономическом плане», — сказал Стано.

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По его мнению, Россия грабит не только в Украине, но и «незаконно лишает владельцев контроля над их активами на территории России».

Ситуацию с так называемой национализацией уже прокомментировали в датском Calsberg. Там заявили, что «изменения были осуществлены без ведома или одобрения фирмы».

Carlsberg Group заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года сообщалось, что она договорилась о продаже российского бизнеса, не раскрыв деталей сделки. Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

Французская Danone еще 6 марта 2022 года заявила о прекращении инвестиционных проектов в РФ. В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

16 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче во «временное управление» крупных активов пищевой промышленности — ООО Пивоваренная компания Балтика (доля принадлежит датской компании Carlsberg group) и АО Данон Россия (принадлежит французской компании Danone).

Ранее по такой схеме в собственность Росимущества были переданы «дочки» двух энергетических компаний — финской Fortum Oyj и немецкой Iniper SE.