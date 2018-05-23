Хищная Россия. В Европе растет интернет-торговля дикими животными

Гепарды и другие представители кошачьих считаются символом статуса в России

Незаконная торговля экзотическими животными в Европе благодаря интернету вышла на новый уровень и достигает огромных масштабов, несмотря на усилия природоохранных организаций, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад, обнародованный Международным фондом защиты животных (IFAW).

Лишь за последнее время его авторы обнаружили в открытой продаже на интернет-сайтах около 12 тыс. диких животных и запрещенных к продаже объектов живой природы общей стоимостью $4 млн. Среди них – живые орангутаны и хищники, огромное количество рептилий и птиц, а также изделия из слоновой кости.

Новые возможности этому рынку, традиционно непубличному, предоставил интернет. Благодаря ему торговцы дикой фауной "получили доступ к обширному виртуальному рынку, где вероятность обнаружения низкая, а прибыли от продажи животных, находящихся под угрозой исчезновения, могут быть чрезвычайно высокими", подчеркивают авторы доклада, которые впервые включили в него также мониторинг трех крупнейших соцсетей.

Для того, чтобы представить публике масштабы незаконной торговли, представители IFAW за шесть недель исследовали около 5 тыс. объявлений на 106 интернет-площадках в четырех странах - Германии, Франции, Великобритании и России.

Редкие виды попугаев и птиц составляют треть незаконного рынка торговли объектами дикой фауны / Фото ЕРА

Спрос на диких животных по странам Европы

Среди обнаруженных исследователями объектов дикой фауны, которые были незаконно выставлены на продажу, около 80% составили непосредственно животные, еще 18% - слоновая кость или изготовленные из нее предметы. Всплеск незаконной продажи таких изделий был зафиксирован в Германии.

Самую большую группу потенциальных "домашних любимцев" составили редкие рептилии – они фигурировали в 37% объявлений, - а также черепахи. 31% объявлений предлагали к продаже вымирающие виды птиц, среди которых особо популярны попугаи. Потенциальные покупатели интересуются также редкими совами (500 случаев) и хищными птицами (350 предложений).

При этом большинство объявлений о продаже крупных животных были выявлены в России, где "крупные представители семейства кошачьих или медведи считаются своеобразными символами статуса", отмечает The Guardian. Все предложения о продаже леопардов, гепардов и ягуаров были ориентированы на российский рынок, как и 130 из 152 возможностей купить живых приматов, включая орангутанов, лемуров и гиббонов.

Среди приматов особо популярны орангутаны / Фото ЕРА

В то же время шкуры львов, тигров, леопардов и белых медведей особенно популярны в Великобритании, на долю которой приходится большая часть подобных объявлений.

Во Франции широко распространена продажа предметов из слоновой кости (38.54% местных объявлений), а также попугаи (22.66%) и черепахи (17.96%), находящиеся под угрозой исчезновения.

Среди других животных, популярных среди европейских любителей экзотической фауны - медведи, сайгаки, антилопы, носороги (включая кинжалы и украшения из рога носорога).

Попытки решить проблему

Как отмечается в докладе IFAW, представители этой организации заявили в правоохранительные органы о 327 наиболее очевидных случаев нарушения международных законов из-за торговли экзотическими животными.

Кроме того, в последние годы международные природоохранные организации сотрудничают с крупнейшими онлайн-площадками, включая eBay, Gumtree и Preloved, чтобы сократить объемы незаконной торговли объектами дикой фауны.

В марте 2018 года 21 технологический гигант, включая Google, eBay, Etsy, Facebook и Instagram, примкнули к Глобальной коалиции по прекращению онлайн-трафика объектов дикой фауны (The Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online) и обязались сократить объемы этого нелегального бизнеса на 20% к 2020 году.

"Приятно видеть, что мы делаем действительно значительные успехи в пресечении и сворачивании торговли, - отметила представитель IFAW Таня МакКри-Стил. – Однако ее масштабы по-прежнему огромны".

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