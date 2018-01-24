Сегодня, 24 января, в Европарламенте пройдет День памяти жертв Холокоста.

В мероприятии, которое пройдет под патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни, также примут участие глава Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС.

"Цель мероприятия - почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем, предотвратить распространение неонацизма в Европе", - сообщили в Европарламенте.

Обсуждается также вопрос участия в мероприятии бывших узников концлагерей, передает Интерфакс-Украина.

Мероприятие в Европарламенте пройдет накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который проходит во всем мире 27 января.