В Эстонию прибыли 12 американских истребителей F-16

Американские военные будут проводить совместные с Эстонией учения до середины 2018 года

Пресс-служба Министерства обороны Эстонии сообщает, что в воскресенье, 14 января, для участия в совместных учениях в страну прибыли из США 12 истребителей F-16.

"Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций", - сообщили в ВВС Эстонии.

Истребители будут принимать участие в совместных учениях двух стран и объединенных сил НАТО до середины 2018 года, передает Укринформ.

Напомним, в декабре 2017 года Эстония получила от США новые ракеты Javelin.