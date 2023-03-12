Работают против государства. В Эстонии арестовали троих пророссийских политиков 12 марта, 12:56 Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)

Харьюский суд Эстонии постановил взять под стражу трех политиков, подозреваемых в создании пророссийских связей против Эстонской Республики, сроком до двух месяцев.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Одним из арестованных является лидер эстонского движения Koos/Вместе Айво Петерсон, который перед парламентскими выборами ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь.



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Суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры, сообщила пресс-секретарь эстонской прокуратуры Кайри Кюнгас. Суд признал подозрение в совершении преступления обоснованным. По мнению суда, мужчины могут уклониться от уголовного производства, пока находятся на свободе. Также существует риск, что они могут продолжить совершение преступлений.

Отмечается, что постановление Харьюского суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

10 марта эстонская полиция, кроме Петерсона, задержала еще двоих мужчин — Дмитрия Роотси и Андрея Андронова. Их подозревают в «создании сети против Эстонской Республики».

Отмечается, что Петерсон и Роотси — граждане Эстонии, Андронов — гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.