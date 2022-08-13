Снимали пропагандистский сюжет. В Эстонии задержали российских «журналистов» и запретили им въезд в ЕС на три года 13 августа, 17:04 Российские «журналисты» из издания Известия снимали в Эстонии пропагандистский сюжет об ограничении выдачи виз россиянам (Фото:Скриншот из видео IZ.RU / Telegram)

В Эстонии задержали российских «журналистов» из издания Известия Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева, снимавших в стране пропагандистский сюжет. Им аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на Известия.

"Виза признана недействительной, решения приняты на основании таких причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны", - цитирует документ издание.

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Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллинн. Газета Известия утверждает, что они находились в Эстонии как туристы, но «не смогли проигнорировать последние события» и решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении советского танка Т-34 статуса памятника.

Начальник пограничного управления Восточной префектуры Урмас Эльми заявил, что задержанные россияне осуществляли пропагандистскую деятельность.

"Сегодня около полудня двое граждан России, 30-летняя женщина и 40-летний мужчина, въехали в Эстонию через пограничный переход Нарва. На границе они предъявили шенгенские визы, выданные Италией и Финляндией и заявили, что находятся в туристической поездке. Затем мужчина и женщина направились к танку в Нарве и начали там вести работу в пропагандистских целях, затем в Нарве они сели в поезд и уехали в сторону Таллина, но в Йыхве к поезду подъехал полицейский патруль, снял россиян с поезда и увез мужчину и женщину в полицейский участок для проверки", — цитирует Эльми региональный портал Delfi.

Издание отмечает, что работа при поездках с туристическими целями является нарушением визового режима.



11 августа власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не касается виз, выданных другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.



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