В Эстонии вода на одном из пляжей окрасилась в ярко-красный Сегодня, 19:16 547 Цей матеріал також доступний українською Фото: DELFI Воду окрасили в кровавый цвет водоросли

В Эстонии на пляже Суурупи на берегу Финского залива вода окрасилась в ярко-красный цвет.

Как рассказал заведующий лабораторией морской биологии в одном из местных университетов Георг Мартин, кровавый цвет воды спровоцировали красные водоросли, пишет Delfi.

По словам специалиста, такое явление обычно возникает осенью или зимой, когда штормы отрывают водоросли от морского дна.

"Оказавшиеся у берега водоросли гниют и начинают выделять красный, зеленый или коричневый цвет и окрашивать воду", - пояснил он.

Георг Мартин добавил, что зимой такие разноцветные пятна могут появляться и на льду.