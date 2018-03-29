В Эстонии уволили 12 русскоязычных спасателей, которые не захотели учить государственный язык

В Ида-Вируском уезде Эстонии спасательный центр уволил 12 русскоязычных сотрудников, которые не захотели учить государственный язык.

При этом в 2010 году для них были организованы специальные языковые курсы, на которые было потрачено более 70 тысяч евро, передает ERR.ee.

"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком", - пояснил руководитель центра Айларов Хольцман.

В свою очередь один из уволенных сотрудников Андрей Афанасьев, проработавший почти 25 лет, заявил, что эстонский язык им не нужен, так как население уезда преимущественно русскоговорящее.

"Один из учеников-пожарных встал и сказал (во время курсов), что нам не нужен эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и он практически нам не нужен. Учительница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры", - заявил он.

В то же время Хольцман отмечает, что эстонский язык необходим для прохождения разнообразных курсов.

"В отношении тех, чей язык вообще не улучшился, кто не пытался соответствовать требованиям и поэтому не сможет отправиться в учебное заведение, на различные курсы или другое дополнительное обучение, мы приняли решение, что мы освободим место для молодых парней, которые согласны отправится учиться", - заявил он.

Ранее сообщалось, что с 2018 года в Украине русский язык исключили из списка предметов для прохождения внешнего независимого оценивания.