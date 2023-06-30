Эстонские школы смогут штрафовать на 10 тысяч евро за использование русского языка 30 июня, 23:55 Флаг Эстонии (Фото:Aleksander Trunov / Pixabay)

В Эстонии подняли штрафы для учителей, которые не владеют государственным языком и продолжают использовать русский. Теперь школу смогут оштрафовать на 10 тысяч евро.



Об этом сообщила координатора перехода на эстоноязычную учебу Министерства образования Ингара Дуболазова, сообщает ERR.

«Кроме того, Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями эстонским языком, посещая их уроки», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что максимальный размер штрафов, которые Языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не выполняются языковые требования, составлял 640 евро.

Ингар Дуболазов сказал, что новый размер штрафа распространяется на юридических лиц, это будет иметь действие.