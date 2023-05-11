В Эстонии на военном полигоне произошел масштабный пожар
Эстония (Фото:Mirjam Mõttus/ERR)
В Эстонии в четверг, 11 мая, начался масштабный пожар на военном полигоне. Спасатели не могут его потушить, поскольку на территории, которую охватил огонь, есть неразорвавшиеся снаряды.
Об этом заявили в Центре тревоги, сообщает ERR.
Вызов спасателям поступил в 11:54. Сейчас, поскольку пожарные не могут приступить к тушению, они следят, чтобы огонь не вышел за периметр территории полигона, рассказал пресс-секретарь Лиунасского спасательного центра Марек Кийк.
По его словам, огонь уже охватил 20 гектаров. Но территория, на которой начался пожар, ограничена траншеями, что снижает риск его распространения.
10 мая в Швеции прогремел взрыв на на заводе по производству боеприпасов. Один человек получил серьезные ранения.