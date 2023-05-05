В Эстонии продлили срок военной службы с 8 до 11 месяцев

5 мая, 07:19
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Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

Эстония (Фото:chris_robert/Unsplash)

Правительство Эстонии приняло решение частично продлить срочную службу до 11 месяцев. Власти связывают это с «необходимостью развития в Эстонии новых оборонных возможностей».

Об этом сообщает ERR.

Проект решения увеличивает для определенных специальностей, требующих более продолжительного обучения длительность военной службы с 8 месяцев до 11.

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«В связи с необходимостью развития в Эстонии новых оборонных возможностей следует расширить и модернизировать обучение призывников, а нынешнее определение продолжительности призыва, основанное на специальности, уже не отвечает сегодняшним учебным планам», — говорится в объяснении правительства.

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Согласно законопроекту, будет отменен перечень конкретных профессий, для обучения которых требуется 11 месяцев военной службы, и будет установлен общий принцип 11 месяцев обучения для профессий, требующих значительной военной подготовки или практики.

«В результате повысится боеспособность подразделений и уровень подготовки военнослужащих, а также увеличится количество резервистов, прошедших специальную подготовку», — отметили в правительстве.

Для тех призывников, которые кроме получения специальности, требующей интенсивной военной подготовки или практики, назначаются на военную должность в подразделении постоянной готовности продолжительность военной службы продлится 12 месяцев.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Эстония Армия ЕС

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