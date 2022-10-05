В Эстонии предложили лишить россиян права владеть оружием 5 октября, 18:29 Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)

Министерство внутренних дел Эстонии разрабатывает поправки в закон, согласно которым россияне и белорусы с «серыми паспортами» будут обязаны сдать свое оружие до конца 2023 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

По его словам, россияне и белорусы, которые имеют вид на жительство в Эстонии, но не являются гражданами, не смогут продлить свое разрешения на оружие. Право обладать оружием в стране будут иметь только граждане стран ЕС и НАТО.

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«Я думаю, что это правильная точка зрения в том смысле, что если ты хочешь быть охотником, но являешься гражданином Российской Федерации, то мы ожидаем, что ты будешь эстонцем, откажешься от этого гражданства и сможешь продолжать работать со своим оружием», — заявил министр.

При этом он добавил, что в случае принятия поправок в закон, у граждан России и Беларуси будет год до конца 2023 года, чтобы продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Его продажа будет запрещена компаниям, в руководстве которых есть граждане РФ.

21 сентября на фоне объявленной в мобилизации в России власти Эстонии заявили, что не пустят назад граждан РФ, которые отправились на войну против Украины.