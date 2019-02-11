В Эстонии офицера и его отца осудили за шпионаж в пользу России 11 февраля, 17:59 158 Цей матеріал також доступний українською KAPO Денис Метсавас KAPO

В Эстонии суд приговорил к тюремному заключению майора Сил оборон и его отца за выдачу государственной тайны и другой засекреченной информации Главному разведывательному управлению РФ.

Как сообщает Delfi, 38-летнего Дениса Метсаваса и его отца 65-летнего Петра Волина признали виновными в государственной измене. Метсавасу назначили 15 лет и 6 месяцев лишения свободы, Волину - 6 лет лишения свободы.

Генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу заявил, что Метсавас шпионил в пользу РФ чуть более десяти лет. За свои услуги он получил почти 20 000 евро. Его отец выступал в роли курьера, доставляя информацию, которая предназначалась для внутреннего пользования, в Россию.

Какую именно информацию передавал Метсавас, в КаПО не уточнили. "Он работал в генштабе, до этого занимался развитием артиллерии. Можете судить сами", - отметил Синисалу.

Напомним, что офицера главного штаба Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина арестовали в сентябре 2018 года.