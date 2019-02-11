В Эстонии офицера и его отца осудили за шпионаж в пользу России
В Эстонии суд приговорил к тюремному
заключению майора Сил оборон и его отца за выдачу государственной тайны и
другой засекреченной информации Главному разведывательному управлению РФ.
Как сообщает Delfi, 38-летнего Дениса
Метсаваса и его отца 65-летнего Петра Волина признали виновными в
государственной измене. Метсавасу назначили 15 лет и 6 месяцев лишения свободы,
Волину - 6 лет лишения свободы.
Генеральный директор Полиции безопасности
(КаПо) Арнольд Синисалу заявил, что Метсавас шпионил в пользу РФ чуть более
десяти лет. За свои услуги он получил почти 20 000 евро. Его отец выступал в
роли курьера, доставляя информацию, которая предназначалась для внутреннего
пользования, в Россию.
Какую именно информацию передавал Метсавас, в
КаПО не уточнили. "Он работал в генштабе, до этого занимался развитием
артиллерии. Можете судить сами", - отметил Синисалу.
Напомним, что офицера главного штаба Сил
обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина арестовали в сентябре
2018 года.