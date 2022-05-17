В Эстонии начались масштабные военные учения
В отдельные моменты по трассам могут двигаться большие колонны военной техники (иллюстративное фото) (Фото:defence-imagery/pixabay)
В Эстонии начались учения Сил обороны страны Siil 2022. В них примут участие более 15 тысяч военных из 10 стран.
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Об этом сообщает ERR.
«Цель маневров – проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы», — говорится в сообщении.
Территория учений будет простираться с датского острова Борнхольм до севера Латвии. В них будут привлечены американские, британские и польские ракетные системы, бронетехника, ударные вертолеты, истребители и десантные корабли американского экспедиционного корпуса, которые прибудут на территорию страны ближе к концу маневров.
Силы обороны Эстонии предупреждают, что в отдельные моменты по трассам могут двигаться большие колонны военной техники.
Маневры должны завершиться 3 июня. Они станут одними из величайших военных учений в истории страны с 1991 года.
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