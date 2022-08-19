В Эстонии задержали мужчину, который в TikTok восхвалял РФ и угрожал вторжением российской армии в Таллин — видео 19 августа, 14:32 Любителя «русского мира» задержали (Фото:Скриншот/t.me/nexta_live)

В среду, 17 августа в Эстонии полиция задержала русскоговорящего мужчину, который в TikTok угрожал вторжением РФ в Таллин и обзывал эстонское правительство.

Об этом сообщает Delfi.

Мужчина на видео призывал «найти фашистские памятники, которые поставлены в Эстонии, и заниматься актом вандализма».

По его словам, в Эстонии российскую армию якобы примут с «распростертыми объятиями» и «два часа — и Россия будет в Таллине».

Видео дня

«Сегодня Украина, завтра Эстония», — сказал он.

Также мужчина некорректно и вульгарно высказывался по поводу эстонского правительства.



Ранее в Варшаве агрессивный россиянин набросился на спасателей, которые помогали человеку, с криками «я люблю Путина». Его задержали.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.