Бросил на землю и поджег. В Эстонии мужчина получил условный срок за осквернение флага Украины

27 сентября, 10:54
Поделиться:
Флаг Украины (Фото:Slavan_Art/pixabay.com)

Флаг Украины (Фото:Slavan_Art/pixabay.com)

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 26-летнего мужчину, который в августе осквернил государственный флаг Украины.

Об этом сообщает ERR.

В Пыхьяской окружной прокуратуре заявили, что 8 августа около 23:20 обвиняемый, находясь рядом с Burger King у Балтийского вокзала Таллина, бросил на землю, а затем поджег зажигалкой флаг Украины.

Видео дня

Читайте также:
Командующий силами обороны Эстонии о мобилизации в РФ: увидим много мужчин в одежде времен Второй мировой вой

Правоохранители искали злоумышленника почти месяц. Отпираться он не стал, и материалы уголовного дела быстро были переданы в суд.

За осквернение флага мужчину приговорили к трем месяцам и десяти дням лишения свободы условно.

Осужденный должен выплатить в общей сложности 490,50 евро в качестве процессуальных издержек.

https://www.youtube.com/watch?v=5L5AgcM4zZY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Флаг Украины Эстония Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X