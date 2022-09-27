Бросил на землю и поджег. В Эстонии мужчина получил условный срок за осквернение флага Украины 27 сентября, 10:54 Флаг Украины (Фото:Slavan_Art/pixabay.com)

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 26-летнего мужчину, который в августе осквернил государственный флаг Украины.

Об этом сообщает ERR.

В Пыхьяской окружной прокуратуре заявили, что 8 августа около 23:20 обвиняемый, находясь рядом с Burger King у Балтийского вокзала Таллина, бросил на землю, а затем поджег зажигалкой флаг Украины.

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Правоохранители искали злоумышленника почти месяц. Отпираться он не стал, и материалы уголовного дела быстро были переданы в суд.

За осквернение флага мужчину приговорили к трем месяцам и десяти дням лишения свободы условно.

Осужденный должен выплатить в общей сложности 490,50 евро в качестве процессуальных издержек.