В правительстве Эстонии обсуждают возможность конфискации авто на российских номерах 14 сентября, 13:41 Флаг Эстонии (Фото:Ville Säävuori/www.flickr.com)

Правительство Эстонии обсуждает решение о конфискации автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в стране, после недавнего введения запрета на въезд таким транспортным средствам.

Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, сообщает ERR.

Он отметил, что Европейская комиссия толкует имплементацию этой санкции так, что эти транспортные средства должны быть конфискованы, потому что иначе это будет считаться движением санкционных товаров.

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По его словам, правительство сейчас ждет заключения Налогового и таможенного совета, поскольку они являются экспертами в вопросах санкционных товаров и обращения с ними.

«Моя позиция заключается в том, что санкция принудительная и на самом деле эти машины должны быть конфискованы. На мой взгляд, до этого надо дойти. Мне интересно, почему эти машины с российскими номерами ездят в Эстонии или почему кто-то, кто живет в Эстонии, является владельцем машины с российским номером… Возможно, есть очень практическая причина, но вообще эти машины не должны быть здесь такими», — сказал глава МВД Эстонии.

В среду, 14 сентября, Эстония запретила въезд в Эстонию автомобилям с номерными знаками РФ. Такие же решения до этого приняли Литва и Латвия.