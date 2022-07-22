В Эстонии посадили российского дальнобойщика, пытавшегося вывести дроны для ВС РФ

22 июля, 12:12
Владимира Шилова приговорили к году тюрьмы (Фото:Postimees)

Владимира Шилова приговорили к году тюрьмы (Фото:Postimees)

Власти Эстонии приговорили к реальному тюремному сроку российского дальнобойщика Владимира Шилова, пытавшегося незаконно вывезти из страны три беспилотника для воюющих в Украине псковских десантников.

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило издание Delfi.

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Позиция обвинения состояла в том, что приобретение дронов в данном случае является поддержкой акта российской агрессии против Украины, а за это, согласно законодательству Эстонии, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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«Незаконной поддержкой также могут быть, например, деньги или другая материальная помощь, которая используется для поддержки российской агрессии в Украине», — пояснил руководитель бюро Полиции безопасности страны Харрис Пуусепп.

В связи с этим суд приговорил 43-летнего Шилова к году тюрьмы, четыре месяца из которого он должен отбыть немедленно, а остальные восемь месяцев заключения будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники Эстония Россияне Дроны Война России против Украины

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