В еще одном российском городе задержали активистов, которые "поздравили" Путина с днем рождения

В российском Пскове полиция задержала нескольких человек, которые устроили одиночные пикеты в центре города.

Активисты штаба Навального и других политических движений вышли на улицу "поздравить" с днем рождения президента Владимира Путина, сообщает Радио Свобода.

Координатор штаба Навального Валентин Болдышев успел простоять в Детском парке около 15 минут с плакатом: "Путину 66, что сделано? Окружил себя коррупционерами, жуликами и проходимцами. Воровство бюджетных денег стало нормой".

"Ко мне сначала подошли два полицейских, которые ко мне претензий не имели, потому что это был одиночный пикет. Они проверили мои документы, записали данные и собирались вроде уже уходить, потому что все законно. Но потом подъехал полковник полиции с двумя сотрудниками и сразу, моментально приказывает: "Так, задержать его!" И без объяснения за руки схватили, немного согнули меня и в машину повели, – рассказал Болдышев.

Через несколько кварталов от Болдышева был задержан Сергей Костец, сопредседатель объединения Псковское гражданское общество. Он стоял с плакатом: "С днем рождения, лидер нации, смерть коррупции, враг инфляции! Вождь Российской Федерации!" Полиция также обвинила его в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.

Третий задержанный активист Дмитрий Семеновский успел простоять с плакатом, где перечислялись итоги правления Путина, не более пяти минут. Его увели в отделение составлять протокол.

Еще одного активиста штаба Навального задержали на выходе из дома и отпустили после профилактической беседы.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге задержали четырех активистов, которые в честь дня роджения Путина растянули баннер “Долгих лет тюрьмы”.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет.