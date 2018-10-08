08 октября 2018, понедельник

В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки

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В последнее время Маринова вела программу журналистских расследований
Фото: Виктория Маринова via Facebook

В последнее время Маринова вела программу журналистских расследований

Власти Болгарии должны немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист падает в борьбе за правду и против коррупции", - написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую Викторию Маринову. 

В прокуратуре сообщили, что женщина погибла в результате "комбинированной травмы головы и удушения". Также на месте нападения не было некоторых предметов ее одежды. В МВД Болгарии заявили, что перед убийством журналистку изнасиловали.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.

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