В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки

Власти Болгарии должны немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист падает в борьбе за правду и против коррупции", - написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую Викторию Маринову.

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 7 октября 2018 г.

В прокуратуре сообщили, что женщина погибла в результате "комбинированной травмы головы и удушения". Также на месте нападения не было некоторых предметов ее одежды. В МВД Болгарии заявили, что перед убийством журналистку изнасиловали.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.