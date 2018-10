В ЕС отреагировали на убийство болгарской журналистки

Власти Болгарии должны немедленно привлечь к ответственности виновных в убийстве журналистки Виктории Мариновой, заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Шокирован из-за новости об ужасном убийстве Виктории Мариновой. Снова смелый журналист падает в борьбе за правду и против коррупции", - написал он в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую Викторию Маринову.

Shocked by the horrendous murder of Victoria Marinova. Again a courageous journalist falls in the fight for truth and against corruption. Those responsible should be brought to justice immediately by the Bulgarian authorities.