30 тонн кокаина и десятки наркоторговцев. Как Европол обезвредил «суперкартель», контролировавший 30% рынка кокаина в Европе 29 ноября, 14:43 Первые 13 арестов испанская полиция произвела еще в начале месяца (Фото:Police handout)

Правоохранители шести стран объединили усилия по уничтожению " суперкартеля", контролировавшего около трети торговли кокаином в Европе.

Поліція оголосила про ліквідацію наркотичного «суперкартелю», що контролював близько третини всіх поставок кокаїну до Європи.

За даними поліцейського агентства ЄС (Європол), в рамках операції «Світло пустелі» затримали загалом 49 людей з шести європейських країн.

Є серед них і один громадянин Великої Британії - саме його підозрюють у керівництві всією операцією.

За два роки слідства лише у рамках цієї справи поліція вилучили понад 30 тонн наркотиків (30 тисяч кг), повідомляє Європол.

У поліцейському агентстві наголошують, що операція «Світло пустелі» — результат тісної співпраці правоохоронців одразу п’яти країн: Бельгії, Іспанії, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ та) Франції.

Особливу цінність для влади мали шестеро заарештованих — зокрема, той самий британський громадянин, який, за повідомленнями іспанської поліції, мешкав на узбережжі Коста-дель-Соль.

За даними Європолу, наркоторговці створили «розгалужену злочинну мережу з обігу наркотиків та відмивання грошей в особливо великих розмірах».

Такою ж масштабною була і поліцейська операція.

Переважно слідство фокусувалося на каналі постачання кокаїну з Південної Африки через Нідерланди. Основні арешти у цій справі провели минулого року.

Решту підозрюваних затримали в період між 8 та 19 листопада, під час ретельно скоординованих рейдів у шести країнах.

Відео, розміщене на сторінці Європолу в YouTube, показує, як групи слідчих із собаками обшукують будинки, біля яких припарковані розкішні автівки, однак чи вилучено якісь активи під час затримання, не уточнюється.

Британець, підозрюваний у керівництві «суперкартелем», дивом уникнув арешту в Іспанії, після чого перебрався до Дубаю, йдеться у заяві правоохоронців.

Втім, керувати картелем він, мабуть, продовжував і з ОАЕ.

Нідерланди перетворюються на наркодержаву?

Експерти наводять безрадісну статистику: останнє десятиліття кокаїн у Європі рік у рік стає дедалі доступнішим.

А разом з цим зростає і кількість пов’язаних з його зберіганням та вживанням злочинів. За оцінками, минулого року цей наркотик у Європі вживали 3,5 мільйона дорослих.

Раніше цього місяця поліція Іспанії провела серію рейдів, під час яких виявила й вилучила найбільшу з коли-небудь знайдених партій канабісу.

Вже розфасована марихуана була еквівалентна приблизно 1,1 млн рослин.

Втім, провідний експерт з наркополітики та виконавчий директор благодійної організації Release Ніам Іствуд припустив, що операція «Світло пустелі» навряд чи вплине на ринок кокаїну в Європі.

Під час попередньої міжнародної поліцейської операції 2020 року, внаслідок якої знищили мобільну мережу та виробника модифікованих смартфонів EncroChat, якими користувалися організовані злочинні угруповання, у Британії вилучили 20 тонн наркотиків.

«Тоді це називали наймасштабнішою і найглибшою британською операцією з боротьби із серйозною організованою злочинністю, — нагадує Іствуд. — Однак кокаїн та інші наркотики залишаються, як і раніше, у легкому доступі по всій країні».

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