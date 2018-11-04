04 ноября 2018, воскресенье

В ЕС через границу Хорватии могут прорваться 20 тысяч вооруженных мигрантов - МВД Австрии

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Конечная цель мигрантов – Германия и скандинавские страны

Конечная цель мигрантов – Германия и скандинавские страны

Существует угроза прорыва в Евросоюз более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки через границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.

"Хорваты действительно пытаются справиться с этим в одиночку. На этом этапе они также создали специальные силы", – сообщают аналитики группы по вопросам миграции министерства внутренних дел в Вене.

По информации должностных лиц, на данный момент в ЕС больше не пытаются пройти семьи, а "95% мигрантов, которые хотят прорваться, – это молодые люди, почти все вооруженные ножами".

Сообщается также, что большинство мигрантов являются пакистанцами, иранцами, алжирцами и марокканцами, конечная цель которых – Германия и скандинавские страны, где созданы лучшие условия для их пребывания.

Ранее сообщалось, что 24 октября около сотни мигрантов из стран Азии и Северной Африки попытались прорвать границу между Боснией и Герцеговиной и Хорватией, чтобы попасть в ЕС. Во время столкновений с полицией по меньшей мере трое мигрантов получили телесные повреждения.

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