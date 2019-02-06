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В ЕС анонсировали старт переговоров с Македонией о членстве в блоке

Сегодня, 16:52
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EPA

Македонию переименовали в Северную Македонию

В Евросоюзе анонсировали переговоры с Македонией в начале лета о вступлении страны в блок. 

Об этом написала пресс-секретарь еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнеса Хана Аннемари Хубер.

"Это исторический день! Теперь на полной скорости к следующему успеху - открытию переговоров о вступлении летом этого года", - сообщила она в Twitter.

Хубер также поприветствовала подписание протокола о вступлении Македонии в НАТО.

Накануне послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Северная Македония станет 30-м членом Альянса.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января 2019 года македонский парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны.

Парламент Греции намерен ратифицировать протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО 8 февраля.

Теги:   Евросоюз Македония

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