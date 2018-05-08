В Ереване сторонники Пашиняна вышли на улицы в ожидании выборов премьер-министра

В столице Армении Ереване сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна собрались на площади Республики в ожидании выборов премьер-министра страны.
На улицы вышли десятки тысяч сторонников Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.
Сам Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана для празднования "эпохальной победы".
Накануне правящая Республиканская партия Армении заявила, что 8 мая "у Армении будет премьер-министр".
Стоит отметить, что оппозиционер Пашинян является единственным кандидатом на премьерский пост.
Если сегодня парламенту Армении не удастся избрать премьер-министра, то главный законодательный орган страны будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы.
Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте.
Неделю назад Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание лидера протестного движения.
- Читайте также: Лицо протестов. Семь фактов о Николе Пашиняне, объявившем бархатную революцию в Армении
Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.
После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.
Комментарии
Правила комментирования