В Ереване сторонники Пашиняна вышли на улицы в ожидании выборов премьер-министра

В столице Армении Ереване сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна собрались на площади Республики в ожидании выборов премьер-министра страны.

На улицы вышли десятки тысяч сторонников Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.

Сам Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана для празднования "эпохальной победы".

Накануне правящая Республиканская партия Армении заявила, что 8 мая "у Армении будет премьер-министр".

Стоит отметить, что оппозиционер Пашинян является единственным кандидатом на премьерский пост.

Если сегодня парламенту Армении не удастся избрать премьер-министра, то главный законодательный орган страны будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы.

Для того, чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте.

Неделю назад Республиканская партия Армении (РПА), которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание лидера протестного движения.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.