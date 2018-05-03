В Ереване полковник полиции совершил вооруженный налет на банк

Во время ограбления злоумышленник застрелил одного из охранников банка

В четверг, 3 мая, в Ереване полковник полиции Даниел Даниелян совершил нападение на банк HSBC.

Как сообщили в МВД Армении, ворвавшись в помещение финучреждения, он открыл огонь по охране, убив одного человека и ранив еще троих.

Злоумышленник был вооружен помповым ружьем и имел при себе охотничий нож и осколочную гранату.

Похитив деньги, сумма которых не уточняется, Даниелян попытался скрыться, однако к этому времени к месту уже прибыли сотрудники полиции.

Во время перестрелки один из правоохранителей был ранен, однако злоумышленника при этом удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Бразилии грабители прорыли 600-метровый тоннель, чтобы проникнуть в хранилище крупнейшего банка.