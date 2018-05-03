В Ереване полковник полиции совершил вооруженный налет на банк

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Во время ограбления злоумышленник застрелил одного из охранников банка
Скриншот

Во время ограбления злоумышленник застрелил одного из охранников банка

В четверг, 3 мая, в Ереване полковник полиции Даниел Даниелян совершил нападение на банк HSBC.

Как сообщили в МВД Армении, ворвавшись в помещение финучреждения, он открыл огонь по охране, убив одного человека и ранив еще троих.

Злоумышленник был вооружен помповым ружьем и имел при себе охотничий нож и осколочную гранату.

Похитив деньги, сумма которых не уточняется, Даниелян попытался скрыться, однако к этому времени к месту уже прибыли сотрудники полиции.

Во время перестрелки один из правоохранителей был ранен, однако злоумышленника при этом удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Бразилии грабители прорыли 600-метровый тоннель, чтобы проникнуть в хранилище крупнейшего банка.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове