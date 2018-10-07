В Ереване покончил с собой подозреваемый в убийстве экс-депутата парламента

В столице Армении Ереване 6 октября был застрелен бывший депутат парламента Армении и член партии Процветающая Армения Каро Карапетян. На следующий день подозреваемый в убийстве экс-депутат Арутюн Карагезян совершил самоубийство.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на полицию Армении.

Каро Карапетян был застрелен в ресторане Айги 6 октября около 11 ночи. Во время стрельбы также получил огнестрельное ранение Саркис Авакян.

На месте происшествия были обнаружены гильзы и пистолет. Следователи установили личность подозреваемого и объявили его в розыск. Им оказался бывший депутат Арутюн Карагезян.

7 октября Карагезяна обнаружили мертвым в поселке Зовуни. По данным полиции, он совершил самоубийство.

По данным СМИ, Карагезян застрелил Карапетяна в результате конфликта между экс-депутатами из-за финансовых вопросов.

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