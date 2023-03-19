По меньшей мере 14 погибших и 380 раненых. Эквадор всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла 19 марта, 09:06 Поврежденная машина и обломки дома после землетрясения в Эквадоре (Фото:REUTERS/Rafa Idrovo Espinoza)

18 марта в прибрежном регионе Эквадора и северного Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 14 человек, 380 получили ранения, поврежден ряд домов, школ и медицинских центров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы остаемся на территории, проверяя ущерб, нанесенный землетрясением сегодня утром. Я хочу подтвердить, что я с вами, и выразить свою солидарность погибшим», — написал в Twitter президент Эквадора Гильермо Лассо.

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Коммуникационное агентство президента США сообщило о по меньшей мере 44 разрушенных домах, а еще 90 - были повреждены. Также пострадали около 50 учебных зданий и более 30 медицинских центров, многие автомобильные дороги заблокированы из-за оползней.

Секретариат управления рисками Эквадора заявил, что одна из смертей произошла в провинции Азуай, когда стена упала на автомобиль.

По информации издания, государственная нефтяная компания Petroecuador была эвакуирована и приостановила деятельность на нескольких объектах.

По данным Института геофизики Эквадора, за начальным землетрясением следующего часа произошло два более слабых афтершока.

Власти Перу заявили, что землетрясение ощущалось в северном регионе страны, но не было никаких сообщений о повреждениях людей или сооружений.