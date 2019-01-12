В Эквадоре из-за пожара в наркоцентре погибло 18 человек Сегодня, 04:50 16 Цей матеріал також доступний українською На ликвидацию пожара было созвано 60 пожарных Bomberos Guayaquil ‏ via Twitter

В центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль в Эквадоре в результате пожара погибло 18 человек.

Об этом сообщило издание El Comercio.

Люди погибли от отравления дымом, еще несколько человек с ожогами дыхательных путей доставлены в больницу.

Для ликвидации пожара было задействовано более 60 пожарных .