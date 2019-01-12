Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Владимир Фесенко
Почему украинцы верят в президента Зеленского
Иван Яковина
11 января: Конец Брексита и дождь из пауков
Фарид Закария
Трамп берет курс на путинизм
Виталий Сыч
О том, как я стал долгожителем в 43

В Эквадоре из-за пожара в наркоцентре погибло 18 человек

Сегодня, 04:50
16
Цей матеріал також доступний українською

На ликвидацию пожара было созвано 60 пожарных

Bomberos Guayaquil ‏ via Twitter

В центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль в Эквадоре в результате пожара погибло 18 человек.

Об этом сообщило издание El Comercio.

Люди погибли от отравления дымом, еще несколько человек с ожогами дыхательных путей доставлены в больницу.

Для ликвидации пожара было задействовано более  60 пожарных .

Теги:   Реабилитационный центр Пожар Эквадор

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Обратите внимание

4 января, 09:45
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Селфи в качестве 24 МП Чем еще интересен смартфон Honor 10 Lite
4 января, 09:45
29 декабря 2018, 10:39
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Почему cмарт-часы и флагманский смартфон Huawei – лучший подарок на Новый год
29 декабря 2018, 10:39
29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
29 декабря 2018, 22:38

Выбор редакции

События

Вчера, 16:32

article_img
В Киеве планируют построить первое легальное кладбище для домашних любимцев
Экономика

Вчера, 14:24

article_img
Сравнялись с Аргентиной. Украина вышла на пятое место среди поставщиков продуктов питания для ЕС
LIFE

Вчера, 18:08

article_img
Афиша 11 – 17 января. Босх, Марчук, традиции десертного стола и другие события, которые нельзя пропустить

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться