В Эквадоре из-за пожара в наркоцентре погибло 18 человек
В центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль в Эквадоре в результате пожара погибло 18 человек.
Об этом сообщило издание El Comercio.
Люди погибли от отравления дымом, еще несколько человек с ожогами дыхательных путей доставлены в больницу.
Для ликвидации пожара было задействовано более 60 пожарных .
Familiares de las víctimas en incendio en Guayaquil reclaman información, piden que les permitan pasar a la casa incendiada para ver a los 16 jóvenes fallecidos » https://t.co/WJCXciZQVk— El Comercio (@elcomerciocom) 11 января 2019 г.
Vía: @annabellis20 pic.twitter.com/sezAI0j6cq