В Екатеринбурге вспыхнул пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

12 июля, 06:15
Поделиться:
Загорелись деревянные поддоны (Фото:t.me/mchs66)

Загорелись деревянные поддоны (Фото:t.me/mchs66)

В российском городе Екатеринбург вспыхнул масштабный пожар. Загорелись деревянные поддоны на территории площадью 1,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает МЧС Свердловска.

Тушение пожара было осложнено осложняющимся соседством с линиями электропередач. Пожар вспыхнул на площадке в районе Сибирского тракта.

Видео дня

В тушении были привлечены 47 человек, 15 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Екатеринбург Пожежа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X