В Екатеринбурге вспыхнул пожар на площади 1,5 тыс. кв. м
Загорелись деревянные поддоны (Фото:t.me/mchs66)
В российском городе Екатеринбург вспыхнул масштабный пожар. Загорелись деревянные поддоны на территории площадью 1,5 тыс. кв. м.
Об этом сообщает МЧС Свердловска.
Тушение пожара было осложнено осложняющимся соседством с линиями электропередач. Пожар вспыхнул на площадке в районе Сибирского тракта.
В тушении были привлечены 47 человек, 15 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Отмечается, что открытое горение было ликвидировано.