В Екатеринбурге вспыхнул пожар на площади 1,5 тыс. кв. м 12 июля, 06:15 Загорелись деревянные поддоны (Фото:t.me/mchs66)

В российском городе Екатеринбург вспыхнул масштабный пожар. Загорелись деревянные поддоны на территории площадью 1,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает МЧС Свердловска.



Тушение пожара было осложнено осложняющимся соседством с линиями электропередач. Пожар вспыхнул на площадке в районе Сибирского тракта.

Видео дня

В тушении были привлечены 47 человек, 15 единиц спецтехники. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано.