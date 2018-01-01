В Египте временно запретили продажу желтых жилетов Сегодня, 16:59 4 Цей матеріал також доступний українською В Египте опасаются массовых протестов

В Египте ограничили продажу желтых жилетов до конца января, сообщает The Guardian.

Власти страны опасаются, что политические оппоненты могут прибегнуть к подражанию французских протестов во время годовщины свержения режима Хосни Мубарака.

По информации представителей служб безопасности и ритейлеров, продавцам выдали инструкцию не продавать желтые жилеты розничным покупателям и ограничить продажу оптовым покупателям. В случае нарушения инструкций - грозит наказание, однако не сообщается какое именно.

Шесть ритейлеров в центре Каира, где концентрируются магазины промышленных товаров, связанных с безопасностью движения, заявили, что больше не продают желтые жилеты.

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"Кажется, они (власть) не хотят повторения того, что произошло во Франции", - сказал один из продавцов.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

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Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

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