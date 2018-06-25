25 июня 2018, понедельник

В Египте режим чрезвычайного положения продлили еще на три месяца

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Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действующий в стране режим ЧП
Фото: arabi21.com

Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действующий в стране режим ЧП

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действующий в стране режим чрезвычайного положения, передает Arab 21.

По данным агентства, чрезвычайное положение продлено на три месяца с утра субботы 14 июля.

"В резолюции предусматривается, что вооруженные силы и полиция должны поддерживать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать необходимые меры для борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Напомним, чрезвычайное положение в Египте ввели на три месяца 9 апреля 2017 года после терактов, которые произошли в двух церквях. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек, более 100 пострадали. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

После этого режим ЧП продлевали несколько раз (в последний раз это было в апреле), учитывая сохраняющуюся террористическую угрозу в стране.

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