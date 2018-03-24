В Египте прогремел взрыв: по меньшей мере два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва подложенной под автомобиль бомбы в египетском городе Александрия в субботу, 24 марта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Египта MENA.

Один из погибших - полицейский. Еще четверо правоохранителей получили ранения.

Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города. По словам свидетелей происшествия, полиция и военнослужащие окружили периметр вокруг места взрыва. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.