В Египте прогремел взрыв: по меньшей мере два человека погибли

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Бомбу подложили под автомобиль

Бомбу подложили под автомобиль

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва подложенной под автомобиль бомбы в египетском городе Александрия в субботу, 24 марта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Египта MENA.

Один из погибших - полицейский. Еще четверо правоохранителей получили ранения.

Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города. По словам свидетелей происшествия, полиция и военнослужащие окружили периметр вокруг места взрыва. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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