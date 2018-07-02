В Египте отвергают возможность создания центров для приема мигрантов

Египет отказался от создания центров для приема мигрантов

Глава парламента Египта Али Абделт Ааль исключил возможность создания на территории страны центров для приема беженцев, об организации которых говорят в Евросоюзе.

В интервью Welt am Sonntag он отметил, что такие учреждения "нарушат законы и конституцию нашей страны", сообщает DW.

Египетский политик подчеркнул, что в Египте вообще запрещено строительство лагерей для мигрантов.

"Мы предоставили убежище уже около 10 миллионам беженцев из Сирии, Ирака, Йемена, Палестины, а также Судана, Сомали и других стран", - добавил Ааль.

Он отметил, что Каир предоставляет беженцам доступ к здравоохранению и образованию, а потенциал этих систем страны уже и так перенапряжен. Поэтому, сказал спикер, Египет нуждается в поддержке ЕС и Германии.

Ранее на саммите ЕС поддержали позицию Германии, что Евросоюз договариваться со странами Африки о сделках по миграции, аналогичные договору с Турцией о принятии беженцев.