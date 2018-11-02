В Египте обстреляли автобус с христианами, семеро погибших

В пятницу, 2 ноября, в Египте неизвестный открыл огонь по автобусу с коптскими христианами, в результате погибли семь человек, еще 14 получили ранения.
Как сообщает Egyptian Streets, инцидент произошел в провинции Минья к югу от столицы Каира.
Паломники направлялись в монастырь святого Самуила Исповедника, расположенный в западной пустыне.
Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.
В 2017 году боевики атаковали автобус с коптскими паломниками в этом же районе, в результате погибли 28 человек, еще 25 человек были ранены.
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