В Египте микроавтобус с туристами слетел с дороги в канаву, есть жертвы

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Микроавтобус столкнулся с другим транспортым средством и слетел с дороги в канаву
Фото: China Xinhua News ‏via Twitter

Микроавтобус столкнулся с другим транспортым средством и слетел с дороги в канаву

В Египте микроавтобус с туристами слетел с дороги в канаву, в результате погибли трое людей, еще восемь получили ранения, передает Xinhua.

По данным местных властей, по дороге из Каира в Александрию микроавтобус столкнулся с другим транспортым средством и слетел с дороги в канаву. Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения. 

Также в автобусе находились двое египтян - водитель и гид - они были травмированы. 

В посольстве Китая в Египте сообщили, что группа была в Египте на экскурсии. 

Полиция ведет расследование.

Напомним, в Перу автобус упал в пропасть: погибли семь человек.

 

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