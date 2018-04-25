В Египте микроавтобус с туристами слетел с дороги в канаву, есть жертвы

Микроавтобус столкнулся с другим транспортым средством и слетел с дороги в канаву

В Египте микроавтобус с туристами слетел с дороги в канаву, в результате погибли трое людей, еще восемь получили ранения, передает Xinhua.

По данным местных властей, по дороге из Каира в Александрию микроавтобус столкнулся с другим транспортым средством и слетел с дороги в канаву. Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения.

Также в автобусе находились двое египтян - водитель и гид - они были травмированы.

В посольстве Китая в Египте сообщили, что группа была в Египте на экскурсии.

Полиция ведет расследование.

Напомним, в Перу автобус упал в пропасть: погибли семь человек.