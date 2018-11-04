В Египте ликвидировали 19 боевиков, причастных к нападению на автобус с паломниками

В Египте силы безопасности ликвидировали 19 джихадистов, которые причастны к нападению на автобус с христианами-коптами в Египте.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Египта.

#BREAKING Egypt police kill 19 jihadists allegedly linked to Copt attack: state TV pic.twitter.com/DGH8WAa1h6 — AFP news agency (@AFP) 4 ноября 2018 г.

Напомним, что 2 ноября в Египте неизвестный открыл огонь по автобусу с коптскими христианами, в результате погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Паломники направлялись в монастырь святого Самуила Исповедника.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Год назад при аналогичной атаке погибли 28 паломников, еще 25 человек были ранены.