04 ноября 2018, воскресенье

В Египте ликвидировали 19 боевиков, причастных к нападению на автобус с паломниками

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Египте силы безопасности ликвидировали 19 джихадистов, которые причастны к нападению на автобус с христианами-коптами в Египте.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Напомним, что 2 ноября в Египте неизвестный открыл огонь по автобусу с коптскими христианами, в результате погибли семь человек, еще 14 получили ранения. Паломники направлялись в монастырь святого Самуила Исповедника.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Год назад при аналогичной атаке погибли 28 паломников, еще 25 человек были ранены.

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