В Египте гражданина Великобритании арестовали по подозрению в шпионаже

Поводом для проверки стало фото из окна самолета, сделанное во время посадки (иллюстративное изображение)

В Египте арестовали гражданина Великобритании 19-летнего Мухаммада Абулказема, которого подозревают в шпионаже из-за фотографии с египетским военным вертолетом. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на членов его семьи.

Отмечается, что мужчину задержали 21 ноября сразу после того, как его самолет, летевший из Ливии, приземлился в аэропорту Борг Эль-Араб в Александрии (Египет).

Поводом для проверки стало фото из окна самолета, сделанное во время посадки. На нем обнаружили военный вертолет Египта, после чего студента допросили.

На данный момент гражданина Великобритании подозревают в незаконном сборе информации о военном объекте.

Как отмечает издание, он поехал в Египет, чтобы навестить друзей. Вместе с Абулказемом также арестовали его друга из Ливии.

По словам родственников, ему не предоставили никакой юридической помощи. Кроме того, членам семьи не сообщили детали обвинения и не рассказали, сколько продлятся следственные действия.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что Абулказем был арестован. На данный момент сотрудники министерства оказывают помощь его семье.

"Мы ждем больше информации от египетских властей после ареста гражданина Великобритании в Александрии, а также ждем разрешения на консульский доступ", – заявил представитель МИД.

Мухаммад Абулказем родился и получил образование в Манчестере, Великобритания. Два года назад он переехал в Ливию со своей семьей, чтобы ухаживать за больной бабушкой.