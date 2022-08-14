В Египте в церкви произошел пожар, по меньшей мере 41 человек погиб — видео 14 августа, 15:58 В воскресенье в египетской церкви произошел пожар (Фото:Atulkrishan via Twitter)

В воскресенье, 14 августа, в одном из районов Каира произошел пожар в церкви. В результате инцидента погиб по меньшей мере 41 человек, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Пожар произошел около 09:00 по местному времени.

Предварительно причиной возгорания в церкви Абу Сефейн стало короткое замыкание электропроводки на втором этаже.

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«Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями», — написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси в Twitter.



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