В Египте состоится референдум касательно продления президентского срока Вчера, 19:09 124 Цей матеріал також доступний українською sonjarotter/pixabay.com Египтяне, которые находятся в других странах также смогут проголосовать sonjarotter/pixabay.com

В Египте с субботы, 20 по понедельник, 22 апреля пройдет референдум, на котором граждане проголосуют за ряд поправок в конституцию, в том числе увеличивающих продолжительность президентского срока с четырех до шести лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

У граждан Египта, которые находятся в других странах, также будет возможность принять участие в референдуме - в период с 19 по 21 апреля.

Ранее, в Египте депутаты парламента проголосовали за поправки, которые позволят президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси сохранять свой пост вплоть до 2034 года