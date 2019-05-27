В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком: девятеро погибших Сегодня, 05:43 115 Цей матеріал також доступний українською youm7.com Причиной аварии стало несоблюдение водителями правил дорожного движения youm7.com

В Египте в результате ДТП к северо-востоку от Каира погибли девять полицейских.

Как сообщает Al Youm As Sabia, автозак, перевозивший правоохранителей, врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия.

В результате столкновения автомобиль с полицейскими загорелся. Находящиеся внутри салона не смогли выбраться из транспортного средства.

По информации портала, полицейские ехали из Александрии к месту службы на Северный Синай.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями правил дорожного движения.