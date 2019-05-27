В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком: девятеро погибших
В Египте в результате ДТП к северо-востоку от Каира погибли девять полицейских.
Как сообщает Al Youm As Sabia, автозак, перевозивший правоохранителей, врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия.
В результате столкновения автомобиль с полицейскими загорелся. Находящиеся внутри салона не смогли выбраться из транспортного средства.
По информации портала, полицейские ехали из Александрии к месту службы на Северный Синай.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями правил дорожного движения.