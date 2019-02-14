В Египте парламент поддержал поправки о продлении президентского срока Сегодня, 20:37 128 Цей матеріал також доступний українською EPA Поправки поддержали 485 парламентариев EPA

В Египте депутаты парламента проголосовали за поправки, которые позволят президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси сохранять свой пост вплоть до 2034 года, сообщает Associated Press.

За поправки проголосовали 485 парламентариев из 596.

По словам спикера парламента Али Абдель Аля, поправки теперь обсудят конституционный комитет и комитет по законодательным вопросам. Спустя 60 дней они вновь вернутся на финальное голосование в парламент, а после этого, вероятнее всего, в мае в Египте пройдет референдум.

Поправки увеличивают президентский срок с четырех до шести лет, сохраняя при этом лимит в два срока. Лично А.Ф.ас-Сиси поправки позволяют оставаться на посту еще два срока после того, как в 2022 году завершиться его нынешний второй срок.

Нововведения включают в себя и реформу парламента, возвращая вторую палату - сенат. В него войдут минимум 250 членов, две трети из которых будут избираться, а остальные - назначаться президентом. В палате представителей предлагается ввести квоту на представительство женщин - минимум 25%.

Также поправки дают президенту возможность лично назначать ряд судей, в том числе судью Верховного конституционного суда.

