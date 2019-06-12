Ваче Давтян
Старые добрые времена. Зачем украинцам Бойко?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Роман Сульжик
Экономический рывок для Украины
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Египте 32 обвиняемых в покушении на президента приговорили к пожизненному заключению

Сегодня, 22:03
Цей матеріал також доступний українською
В Египте 32 обвиняемых в покушении на президента приговорили к пожизненному заключению - фото

OpenRoadPR/pixabay

На скамье подсудимых оказались 292 человека

В Египте суд приговорил 32 подсудимых, которые обвинялись в попытке покушения на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, к пожизненным срокам.

Об этом сообщает Youm7.

На скамье подсудимых оказались 292 человека, которые помимо попытки покушения на президента обвинялись в попытке организовать убийство экс-наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также в ряде террористических атак, жертвами которых в разное время были мирные граждане, сотрудники правоохранительных органов и судьи.

Двоих обвиняемых оправдали, еще 29 получили по 15 лет тюрьмы, 36 подсудимых приговорили к десяти годам, а еще 81 — к пяти. Остальные получили менее значительные сроки.

Власти страны расследовали два дела, связанные с попыткой убийства ас-Сиси. Оба эпизода произошли в 2015 году. Один из них случился в Каире, другой — в Мекке, куда президент приезжал для совершения паломничества.

Теги:   Приговор Египет

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 20:06

img
Трамп заявил о возможной отправке в Польшу 2000 солдат и продаже 30 истребителей F-35
Геополитика

Сегодня, 20:49

img
Трамп заявил, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии
События

Сегодня, 08:02

img
На Закарпатье лесовоз упал в реку: погибли пять человек

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 20:44

img
Атака на SkyUp. Почему компания продолжит летать, несмотря на решение суда
Экономика

Сегодня, 13:36

img
ПриватБанк, МВФ и обещания Зеленского. Первое интервью нового заместителя главы АП Алексея Гончарука
Политика

Сегодня, 09:13

img
Мы видим себя в коалиции со Слугой народа. Интервью Кернеса — максимально кратко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться