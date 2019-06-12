В Египте 32 обвиняемых в покушении на президента приговорили к пожизненному заключению Сегодня, 22:03 Цей матеріал також доступний українською OpenRoadPR/pixabay На скамье подсудимых оказались 292 человека OpenRoadPR/pixabay

В Египте суд приговорил 32 подсудимых, которые обвинялись в попытке покушения на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, к пожизненным срокам.

Об этом сообщает Youm7.

На скамье подсудимых оказались 292 человека, которые помимо попытки покушения на президента обвинялись в попытке организовать убийство экс-наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа, а также в ряде террористических атак, жертвами которых в разное время были мирные граждане, сотрудники правоохранительных органов и судьи.

Двоих обвиняемых оправдали, еще 29 получили по 15 лет тюрьмы, 36 подсудимых приговорили к десяти годам, а еще 81 — к пяти. Остальные получили менее значительные сроки.

Власти страны расследовали два дела, связанные с попыткой убийства ас-Сиси. Оба эпизода произошли в 2015 году. Один из них случился в Каире, другой — в Мекке, куда президент приезжал для совершения паломничества.