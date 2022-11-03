Стороны гражданской войны в Эфиопии подписали мирное соглашение 3 ноября, 06:00 Заключение мирного соглашения в Эфиопии (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Центральное правительство Эфиопии и мятежники в Тиграе после 2-летней войны заключили мирное соглашение. За соблюдением условий мирного соглашения будет следить специально созданная группа представителей Африканского союза.

Об этом сообщает Reuters.



«Обе стороны конфликта в Эфиопии официального согласились прекратить огонь и последовательно, надлежащим образом и согласованно разоружиться», — сказал бывший президент Нигерии Олусеган Абасаньо.

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По его словам, соглашение предусматривает также «восстановление закона и порядка, возобновление предоставления услуг, беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам и защита гражданских».

«Мирный процесс сейчас не завершается. Имплементация подписанного сегодня мирного соглашения — критически важная для успеха», — подчеркнул глава группы переговорщиков.

Он добавил, что за соблюдением условий мирного соглашения будет следить специально созданная группа представителей Африканского союза.

Отмечается, что переговоры о заключении соглашения продолжались в Южно-Африканской Республике чуть больше недели.

В течение двух лет продолжался конфликт между правительством премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда (лауреат Нобелевской премии мира 2019 года) и мятежниками из региона Тиграй, контролируемого оппозиционной партией Народный фронт освобождения Тиграй (НФОП). НФОП утверждает, что борется за выживание этнических меньшинств региона, тогда как власти страны обвиняют партию и ее сторонников в сепаратизме.

В начале ноября 2021 года в годовщину конфликта ООН обвинила все его стороны в военных преступлениях и призвала к прекращению огня. К этому призыву присоединились ряд африканских стран, западные государства и Совет Безопасности ООН. Однако правительство Ахмеда заявило, что продолжит боевые действия вопреки этим призывам.

Ситуация в Эфиопии вызывает опасения мира, поскольку может повлиять на безопасность всего региона и спровоцировать миграционный кризис. С населением более 110 млн человек Эфиопия является 12-й по численности населения страной в мире и второй в Африке после Нигерии.

Аддис-Абебу, где проживает около 5 млн человек, иногда называют " столицей Африки", поскольку здесь расположены штаб-квартиры Африканского союза, экономической комиссии ООН для Африки и компании Ethiopian Airlines, крупнейшего перевозчика на континенте.