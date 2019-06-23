Органы власти Эфиопии заявили о попытке государственного переворота Сегодня, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Flickr / mheadsurf Иллюстративное фото Flickr / mheadsurf

Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед заявил, что его правительство сорвало попытку переворота в одном из регионов страны передает Радио Свобода.

Абый Ахмед сообщил в эфире государственного телевидения, генерал армии и другие военные организовали попытку переворота в регионе Амхара.

Власти Ахмеда удалось сорвать попытку переворота, они сообщают о погибших и раненых.

23 июня пресс-секретарь главы правительства сообщил, что в Аддис-Абебе погиб руководитель эфиопской армии.