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Органы власти Эфиопии заявили о попытке государственного переворота

Сегодня, 18:32
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Органы власти Эфиопии заявили о попытке государственного переворота - фото

Flickr / mheadsurf

Иллюстративное фото

Премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед заявил, что его правительство сорвало попытку переворота в одном из регионов страны передает Радио Свобода.

Абый Ахмед сообщил в эфире государственного телевидения, генерал армии и другие военные организовали попытку переворота в регионе Амхара.

Власти Ахмеда удалось сорвать попытку переворота, они сообщают о погибших и раненых.

23 июня пресс-секретарь главы правительства сообщил, что в Аддис-Абебе погиб руководитель эфиопской армии.

Теги:   Эфиопия

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