В Эфиопии крокодил убил священника, который крестил людей у озера

В Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны.

Как сообщает ВВС-Украина, пастор проводил обряд для около 80 человек у озера Абая в регионе Народов и народностей юга.

Он покрестил первого человека и перешел ко второму. Неожиданно из озера выскочил крокодил и схватил священника.

Пастор умер от укусов в область ног, спины и рук. Местные рыбаки и последователи пытались спасти священника, но им не удалось этого сделать. Они использовали рыбацкую сетку, чтобы крокодил не затащил тело мужчины в озеро.

Крокодилу удалось убежать.