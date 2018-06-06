06 июня 2018, среда

В Эфиопии крокодил убил священника, который крестил людей у озера

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Крокодил нанес смертельные укусы священнику
Фото: Pixabay

Крокодил нанес смертельные укусы священнику

В Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны.

Как сообщает ВВС-Украина, пастор проводил обряд для около 80 человек у озера Абая в регионе Народов и народностей юга.

Он покрестил первого человека и перешел ко второму. Неожиданно из озера выскочил крокодил и схватил священника.

Пастор умер от укусов в область ног, спины и рук. Местные рыбаки и последователи пытались спасти священника, но им не удалось этого сделать. Они использовали рыбацкую сетку, чтобы крокодил не затащил тело мужчины в озеро.

Крокодилу удалось убежать.

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