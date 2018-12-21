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В Джибути задержали подозреваемого в организации убийства журналистов Charlie Hebdo

Сегодня, 13:35
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Нападение на редакцию Charlie Hebdo произошло 7 января 2015 года

В Джибути задержали французского джихадиста Питера Шарифа, которого подозревают в организации расстрела редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

По словам главы Минобороны Франции Флоранс Парли, подозреваемый в ближайшее время будет передан французским властям.

"Этот террорист сыграл важную роль в планировании нападения на Charlie Hebdo", - цитирует министра Reuters.

36-летний Шариф был задержан в воскресенье, он также известен как Абу Хамза. Подозреваемый был близок к Шарифу и Саиду Куаши, которые 7 января 2015 года убили 12 человек в парижской редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Кроме того, Шариф был достаточно влиятельной фигурой среди членов группировки  Аль-Каида.

7 января 2015 года террористы ИГИЛ Саид и Шариф Куаши ворвались в офис сатирического журнала Charlie Hebdo, расстреляв 12 сотрудников редакции. Террористы были ликвидированы спецназом 9 января.

После теракта в редакции Charlie Hebdo боевики ИГ захватили заложников в магазине в окрестностях Парижа, в ходе спецоперации погибли четыре человека.

Теги:   Charlie Hebdo Франция

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