В РФ заявили об «обстрелах» Курской и Белгородской областей 6 марта, 11:24 Власти Белгородской области заявили об «обстреле» (Фото:t.me/vvgladkov)

В понедельник, 6 марта, местные власти Курской области заявили о якобы «обстреле» приграничной территории в Хомутовском районе.

Губернатор области Роман Старовойт заявил в Telegram, что «ведется обстрел пограничной территории в Хомутовском районе».

По его словам, якобы «повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточена деревня Искра».

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Кроме того, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что над регионом якобы были сбиты три ракеты.

По его словам, в городе Новый Оскол сработали системы ПВО, один человек пострадал.

Губернатор утверждает, что повреждены несколько фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.