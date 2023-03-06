В РФ заявили об «обстрелах» Курской и Белгородской областей

6 марта, 11:24
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Власти Белгородской области заявили об «обстреле» (Фото:t.me/vvgladkov)

Власти Белгородской области заявили об «обстреле» (Фото:t.me/vvgladkov)

В понедельник, 6 марта, местные власти Курской области заявили о якобы «обстреле» приграничной территории в Хомутовском районе.

Губернатор области Роман Старовойт заявил в Telegram, что «ведется обстрел пограничной территории в Хомутовском районе».

По его словам, якобы «повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточена деревня Искра».

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Кроме того, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что над регионом якобы были сбиты три ракеты.

По его словам, в городе Новый Оскол сработали системы ПВО, один человек пострадал.

Губернатор утверждает, что повреждены несколько фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

https://www.youtube.com/watch?v=kf_nxao0v5k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Война России против Украины

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