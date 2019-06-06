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В Дубае разбился туристический автобус, 17 погибших

Вчера, 22:33
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В Дубае разбился туристический автобус, 17 погибших - фото

DubaiPoliceHQ/Twitter

Автобус врезался в дорожный знак.

В четверг, 6 июня, в Дубае туристический автобус попал в ДТП, в результате погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять человек пострадали.

Автобус оманской компании Mwasalat, следовавший из Маската в Дубай, врезался в дорожный знак на съезде с шоссе шейха Мухаммад бен Заида, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.

Автобус перевозил 31 пассажира. В результате аварии 17 человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

Теги:   ДТП Дубай ОАЭ

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