В ДР Конго разбился самолет Ан-26, которым управлял российский экипаж – СМИ Сегодня, 15:34 88 Цей матеріал також доступний українською Самолетом управлял российский экипаж (иллюстративное фото) Фото: Worldweapon.ru

В Демократической Республике Конго (ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26, которым по неподтвержденным данным, управлял российский экипаж, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в ДР Конго Алексея Сентебова.

Российский дипломат рассказал, что на борту самолета находились 23 человека.

По его словам, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.

Самолет арендовала избирательная комиссия Конго для транспортировки материалов к выборам президента, назначенным на 30 декабря, сообщает Reuters.

Ан-26 перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 20 декабря. По предварительным данным, в этот момент самолет находился примерно в 40 километрах от международного аэропорта Киншаса Нджили.