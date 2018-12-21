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В ДР Конго разбился самолет Ан-26, которым управлял российский экипаж – СМИ

Сегодня, 15:34
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Самолетом управлял российский экипаж (иллюстративное фото)

Фото: Worldweapon.ru

В Демократической Республике Конго (ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26, которым по неподтвержденным данным, управлял российский экипаж, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в ДР Конго Алексея Сентебова.

Российский дипломат рассказал, что на борту самолета находились 23 человека.

По его словам, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.

Самолет арендовала избирательная комиссия Конго для транспортировки материалов к выборам президента, назначенным на 30 декабря, сообщает Reuters.

Ан-26 перестал выходить на связь с диспетчерами вечером 20 декабря. По предварительным данным, в этот момент самолет находился примерно в 40 километрах от международного аэропорта Киншаса Нджили.

Теги:   Демократическая Республика Конго Ан-26 Авиакатастрофа Россия

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